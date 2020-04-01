Следствие предъявило обвинение совладельцу «Зимней вишни» в даче взятки

Москва, 1 апреля. Следственный комитет РФ предъявил обвинение совладельцу торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово Вячеславу Вишневскому. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее Вишневский был экстрадирован из Польши, после чего он прошел тест на коронавирус и был допрошен в присутствии адвоката.

«После получения отрицательного результата следствием ему незамедлительно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»)», — сообщила Петренко.

По версии следствия, подозреваемый в 2013-2014 годах дал взятку в сумме 7 миллионов рублей главе инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой. Уголовное дело в отношении нее уже рассматривается в суде.

«Это позволило предпринимателю осуществить реконструкцию торгового центра без разрешения на строительство, а также в нарушение утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания», — отметила представитель СК.

При этом Комкова проигнорировала грубые нарушения требований противопожарной безопасности, что в итоге привело к трагедии.

После пожара в «Зимней вишне», в котором погибло 60 человек, Вишневский скрылся в Испании, продолжив заниматься предпринимательской деятельностью. В том числе бизнесмен вложил средства в дорогую недвижимость, которая позже была арестована по требованию российских правоохранительных органов.