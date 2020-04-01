Фрегаты Черноморского флота РФ потопили подлодку «противника» в Средиземноморье

Москва, 1 апреля. Фрегаты Черноморского флота провели в Средиземном море учения по обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника, об этом рассказала пресс-служба флота.

Отмечается, что ударная группа Черноморского флота в составе фрегатов «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провела тренировки.

В рамках задания российские военные уничтожили подводную лодку условного противника в акватории Средиземного моря. Как пишет ТАСС, сейчас экипажи кораблей выполняют задачи, поставленные командованием в составе постоянной корабельной группировки Военно-морского флота в дальней морской зоне.

«В результате совместных действий экипажей фрегатов и вертолета преследование подводной лодки завершилось ее условным уничтожением», — подчеркнули военные.

По данным издания «Газета.ru», ранее в Черном море состоялись совместные учения Северного и Черноморского флотов, за которыми с ракетного крейсера «Маршал Устинов» следил президент России Владимир Путин. Главком ВМФ Николай Евменов отчитался об успешном прохождении учений.

В ходе них участники выполнили ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал». В учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка Черноморского флота и свыше 40 летательных аппаратов российских ВКС. От Черноморского флота в практических действиях участвовали фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Макаров», малые ракетные корабли и ракетные катера «Орехово-Зуево», «Набережные Челны» и «Ивановец».