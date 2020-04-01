Адвокат Жорин оценил размер алиментов Джигана после развода с Самойловой

Москва, 1 апреля. Размер алиментов рэпера Джигана при разводе с моделью Оксаной Самойловой будет зависеть от решения суда, который учитывает количестве детей в семье. Об этом рассказал адвокат медиаперсон Сергей Жорин.

Он подчеркнул, что в настоящее время Оксане Самойловой и Джигану будет сложно развестись из-за пандемии коронавирусной инфекции, так как суды фактически не работают. В беседе с корреспондентом издания «НьюИнформ» Жорин напомнил, что «сейчас суды должны рассматривать неотложные дела и дела, связанные с несовершеннолетними». Однако во время нерабочей недели проходят только процессы, связанные с мерой пресечения.

Адвокат привел в пример бракоразводный процесс Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова. Он из-за сложившейся ситуации уже откладывается. Жорин рассказал также и о том, как будет разделено имущество в случае развода Джигана и Самойловой.

По словам адвоката, обычно совместно нажитое имущество делится пополам, однако суд может отступить от этого принципа с учетом интереса детей.

«Скорее всего, суд разделит все пополам, но количество детей имеет значение при взыскании алиментов. Свыше трех детей с родителя, с которым наследник не проживает, взыскивается половина заработной платы, а дальше — может быть сколько угодно детей, хоть 10. И до достижения младшего ребенка трехлетнего возраста также будут взыскиваться алименты на содержание бывшей супруги», — пояснил Сергей Жорин.

Самойлова в своем профиле в Instagram объявила, что хочет развестись с Джиганом. О том, что рэпер и модель, вокруг семьи которых в последние недели разгорелся громкий скандал, могут начать бракоразводный процесс писали ранее в СМИ. Блогер Лена Миро обратилась к супруге Джигана с призывом «ободрать» его как липку. Она считает, что Самойлова — женщина сильная, однако ее терпению пришел конец.