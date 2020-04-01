Второй пациент с коронавирусом скончался в Подмосковье

Москва, 1 апреля. Еще один человек, заразившийся коронавирусом, скончался в Подмосковье. Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

По имеющимся данным, скончался мужчина в возрасте 59 лет. Он был доставлен в медицинское учреждение с подтвержденным наличием опасной китайской инфекции, а также двухсторонней пневмонией. Отмечается, что пациент страдал от заболеваний сердечно-сосудистой системы, почек и печени.

Мэр столицы Сергей Собянин 29 марта ввел режим самоизоляции для горожан всех возрастов.