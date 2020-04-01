Доктор Комаровский оценил эффективность горячей воды в борьбе с коронавирусом

Москва, 31 марта. Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский оценил эффективность горячей воды в борьбе с коронавирусом. На своем YouTube-канале он рассказал, действительно ли мытье рук в воде, температура которой выше 40 градусов, помогает убить инфекцию.

Подписчики доктора Комаровского напомнили, что в предыдущих выпусках он рассказывал о влиянии температуры на инфекцию и говорил, что при 40 градусах и выше вероятность гибели вируса повышается.

«Может ли это означать, что более высокая температура воды при мытье рук оказывает дополнительный эффект при борьбе с вирусом?» — спросили у врача.

«Я так понимаю, что если вирус за 40 минут гибнет при температуре 50 градусов, то вы готовы при температуре 50 градусов мыть руки 40 минут?» — иронично спросил в ответ доктор Комаровский.

Врач подчеркнул, что эффект мыла несопоставим с эффектом горячей воды, которую способен вытерпеть человек.

«Поэтому мойте руки водой той температуры, которая вам удобна. Главное — не температура воды для мытья, а именно сам факт наличия проточной воды и сам факт использования мыла», — пояснил теледоктор.

Ранее Комаровский озвучил худший сценарий развития эпидемии коронавируса. По словам врача, если вирус будет мутировать, то у людей не получится выработать иммунитет и создать вакцину, передает телеканал «360». Из-за этого есть вероятность, что вспышки заболевания будут возвращаться каждый год.