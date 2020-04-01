Президент требует от регионов загружать предприятия, работать на сохранение занятости

Приоритетной целью государства в условиях распространения коронавируса является сохранение здоровья и жизни людей. Именно для этого в настоящее время проводится экстренная оптимизация системы здравоохранения: в регионы закупаются тысячи единиц новейшего медицинского оборудования, полным ходом идет переобучение врачей-специалистов.

Действительно, цена экономического кризиса ничтожно мала в сравнении с жизнями граждан и безопасностью их родных и близких. Однако финансовые риски россиян нельзя не учитывать при работе над новыми мерами поддержки, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.

Президент предложил сконцентрироваться на поддержке рабочего населения страны. Поскольку ситуация с коронавирусом напрямую воздействует на рынок труда, угрожая устойчивости предприятий, необходимо приложить все усилия для сохранения бизнеса и, как следствие, рабочих мест и доходов граждан.

«На федеральном уровне уже сформирован список системно значимых предприятий и отраслей, по которым необходим особый мониторинг. В свою очередь каждый регион должен сформировать такой список и на своём уровне, что называется, в ручном режиме. Нечего этого бояться. Нужно обеспечивать работоспособность таких предприятий, а значит, и сохранение рабочих мест», — отметил Путин.

Ранее президент уже подписал поручение о дополнительной поддержке малого и среднего бизнеса. Для всех предпринимателей этого сектора уплата налогов, за исключением НДС, будет отсрочена на полгода. Это позволит сохранить часть доходов бизнеса и предотвратить массовое увольнение людей.

Помимо этого, глава государства поручил ускорить выделение средств на кредитование бизнеса в российских субъектах. «Правительство обеспечит пополнение региональных гарантийных фондов, чтобы у субъектов федерации появились дополнительные возможности для поддержки кредитования бизнеса на местах. Прошу кабинет министров увеличить объемы финансирования таких программ и ускорить выделение средств», — подчеркнул Путин.

Правительству в свою очередь поручено сформировать комплекс мер и финансирование для обеспечения устойчивости региональных бюджетов. Их средства должны работать на сохранение занятости и доходов людей.

«Не следует урезать текущие бюджетные расходы. Напротив, задача сейчас в том, чтобы как можно быстрее, без сбоев и в полном объеме финансировать все запланированные программы и контракты. Эти средства крайне нужны сейчас экономике. Они должны работать — работать на сохранение занятости людей и их доходов, на устойчивость предприятий», — объяснил президент.

На прошлой неделе Путин обратился к россиянам по поводу эпидемии коронавируса. Основная часть речи президента была посвящена новым мерам поддержки населения. Все инициативы главы государства уже легли в основу его поручений. Так, с апреля всем семьям, имеющим право на получение материнского капитала, будут выплачиваться дополнительные 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет; минимальный размер больничного увеличится до уровня МРОТ и составит свыше 12 тысяч рублей; для граждан, чьи доходы сократились на 30% и более, предусмотрены отсрочки платежей по потребительским и ипотечным кредитам; размер пособия по безработице также увеличится до 12 тысяч рублей.