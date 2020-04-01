Эксперты Роскачества рассказали, как сохранить спокойствие во время самоизоляции

Москва, 1 апреля. Во время самоизоляции важно сохранять спокойствие, надо изучить источники стресса, соблюдать режим дня и делиться чувствами с близкими. Об этом рассказали эксперты Роскачества.

Тревога за здоровье близких, обвал цен на нефть, падение валютного курса вызывают сильнейший стресс. Специалисты объяснили, что это естественная реакция организма на негативные события и раздражающую обстановку.

«Но вот проявления стресса у каждого человека сугубо индивидуальные», — уточнили в ведомстве.

Полезно записать раздражающие и тревожащие события и составить план, чтобы изменить ситуацию.

«Запишите все на бумаге, или на компьютере, или держите план в голове. И очень важно: начинайте действовать», — сказали специалисты.

Психологи добавили, что при невозможности изменить ситуацию нужно постараться принять ее как данность и найти в ней плюсы. К примеру, дома можно больше читать, обучиться чему-то онлайн, сделать дела, до которых раньше не доходили руки.

Напомним, общее число заразившихся коронавирусом в России на сегодняшний день составляет 2777, из них 190 человек уже выздоровели. Кроме того, зарегистрировано 24 летальных случая. COVID-19 затронул уже 75 регионов РФ. Для борьбы с распространением инфекции многие субъекты ввели режим изоляции для граждан.

Напомним, первые случаи коронавируса были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. На данный момент по числу заразившихся лидируют США, где выявлено около 190 тысяч случаев.