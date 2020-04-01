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Эксперты Роскачества рассказали, как сохранить спокойствие во время самоизоляции

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Эксперты Роскачества рассказали, как сохранить спокойствие во время самоизоляции

Москва, 1 апреля. Во время самоизоляции важно сохранять спокойствие, надо изучить источники стресса, соблюдать режим дня и делиться чувствами с близкими. Об этом рассказали эксперты Роскачества.

Тревога за здоровье близких, обвал цен на нефть, падение валютного курса вызывают сильнейший стресс. Специалисты объяснили, что это естественная реакция организма на негативные события и раздражающую обстановку.  

«Но вот проявления стресса у каждого человека сугубо индивидуальные», — уточнили в ведомстве.

Полезно записать раздражающие и тревожащие события и составить план, чтобы изменить ситуацию.  

«Запишите все на бумаге, или на компьютере, или держите план в голове. И очень важно: начинайте действовать», — сказали специалисты.

Психологи добавили, что при невозможности изменить ситуацию нужно постараться принять ее как данность и найти в ней плюсы. К примеру, дома можно больше читать, обучиться чему-то онлайн, сделать дела, до которых раньше не доходили руки.

Напомним, общее число заразившихся коронавирусом в России на сегодняшний день составляет 2777, из них 190 человек уже выздоровели. Кроме того, зарегистрировано 24 летальных случая. COVID-19 затронул уже 75 регионов РФ. Для борьбы с распространением инфекции многие субъекты ввели режим изоляции для граждан.

Напомним, первые случаи коронавируса были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. На данный момент по числу заразившихся лидируют США, где выявлено около 190 тысяч случаев.

Эксперты Роскачества рассказали, как сохранить спокойствие во время самоизоляции

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Источник: пресс-служба Роскачества
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