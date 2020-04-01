Эксперт назвал главный фактор спада эпидемии коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп демонстрирует «заданный оптимизм», говоря о том, что трудности, связанные с эпидемией коронавируса в его стране, продлятся всего полмесяца. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Так собеседник ФАН отреагировал на заявление американского лидера о грядущих «двух тяжелых и болезненных неделях», которые ожидают жителей Соединенных Штатов. По его словам, никто не может знать наверняка, когда удастся побороть COVID-19.

«На самом деле, учитывая сезонность, можно предположить, что в достаточно теплом климате эпидемия сама по себе пойдет на спад, — считает эксперт. — При высоких уличных температурах (более 15 градусов по Цельсию) вирус не должен быть слишком активен. И вполне возможно, что к середине апреля на большей части территории США установится как раз такой погодный режим».

Именно поэтому, продолжил политолог, президент Соединенных Штатов говорит именно о двух сложных неделях, после чего эпидемия должна пойти на спад, а через месяц-полтора и вовсе утихнуть.

«Трамп рассчитывает, что к маю о коронавирусе все уже забудут, а экономика начнет поправляться, ведь месяц — это слишком незначительный срок, чтобы нанести ей серьезный ущерб, — предположил Брутер. — Правда, если оптимизм американского лидера не оправдает себя, и все продлится два-три месяца, может возникнуть опасная ситуация. Вспомним его же слова о том, что 200 тысяч умерших от эпидемии будут неплохим ее исходом — это никак не вяжется с нынешней статистикой по погибшим (3600 человек — больше, чем в Китае, но меньше, чем в Италии и Испании). Однако возможно, что он специально завышает цифры, доводя их до абсурдных значений, чтобы потом, когда по итогу жертв окажется на порядок меньше, выставить себя в выгодном свете».

По словам собеседника ФАН, хозяин Белого дома не преминет воспользоваться победой над коронавирусом, чтобы набрать себе политических очков и козырнуть ей на грядущих президентских выборах. Разумеется, если итоги борьбы с COVID-19 можно будет назвать успешными.

«Если действительно удастся завершить эпидемию в две недели, отделавшись 10–15 тысячами погибших, это можно будет назвать благоприятным сценарием, — убежден политолог. — Если же она растянется по времени на 1,5–2 месяца, а число жертв начнет измеряться шестизначными цифрами, то обернуть в свою пользу такие итоги Трампу явно не удастся. Значение же российской гуманитарной помощи, которую наша страна направила в США, при любом из сценариев развития событий будет преуменьшаться — скажут, что это очень мило, но они бы и без нас справились».

Напомним, всего в Соединенных Штатах, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано более 181 тысячи случаев заболевания COVID-19, умерло при этом более 3600 человек. В России за последние сутки зафиксировано 440 новых случаев заражения коронавирусом. Всего заболели 2 777 человек. Выздоровело за сутки 69 человек (всего 190). Умерло за сутки 7 (всего 24).