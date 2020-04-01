В работе почтового сервиса Mail.ru произошел технический сбой

Москва, 1 апреля. Технические неполадки наблюдаются в работе почты Mail.ru. Об этом свидетельствуют данные сервиса мониторинга Downdetector.

На сбой в системе пожаловались 64% пользователей, у 7% из них наблюдаются затруднения при входе в почтовый сервис, еще 28% не могут открыть сайт.

Большая часть жалоб поступает от пользователей из европейской части России, в частности из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Перми и Смоленска, передает «Газета.ру».

«Небольшой процент пользователей мог испытывать сложности со входом в сервис. Причины неполадок определены, мы оперативно устраняем их, и в самое ближайшее время сервис будет работать в штатном режиме. Пользовательские данные не пострадают», — рассказали в пресс-службе сервиса.

Ранее сообщалось, что YouTube снизил качество видео в Европе из-за эпидемии коронавируса. Таким образом крупнейший видеохостинг пытается избежать перегрузки системы в условиях режима самоизоляции, передавало Федеральное агентство новостей.