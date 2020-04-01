Роспотребнадзор поручил обеспечить изоляцию на 14 дней всех прибывших в Россию

Москва, 1 апреля. Роспотребнадзор поручил обеспечить изоляцию сроком две недели всех прибывших в Россию из-за границы. Соответствующая информация представлена на официальном сайте правовых актов.

«Постановляю высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации <…> обеспечить изоляцию и медицинское наблюдение всех лиц, вернувшихся в Российскую Федерацию, на срок 14 дней со дня их прибытия», — указывается в документе.

Тех, кто прибывает в аэропорты Москвы и Подмосковья, нужно изолировать в домашних условиях. А прибывших в столицу и область жителей других российских регионов поручено изолировать в обсервации. Также в официальном документе подробно объясняется, какие группы населения будут проверять на коронавирус. В список входят «вернувшиеся на территорию РФ с признаками респираторных заболеваний, контактировавшие с больным COVID-2019». Также проверять на наличие инфекции будут людей с диагнозом «внебольничная пневмония» и тех, кому больше 65 лет.

Напомним, Роспотребнадзор на фоне распространения коронавирусной инфекции обязал россиян соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга. В официальном документе ведомства говорится, что исключением из правил являются поездки на такси.

О вспышке коронавирусной инфекции стало известно в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. Ранее сообщалось, что ученые из университета Гонконга нашли новый способ борьбы с заболеванием. Они выяснили, что переливание крови от переболевших коронавирусом людей может помочь при лечении новых пациентов.