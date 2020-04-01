«Почта России» в апреле доставит пенсии и пособия россиянам на дом

Москва, 1 апреля. Пенсионные выплаты и пособия в апреле будут разносить российским получателям на дом. «Почта России» приняла такое решение на фоне режима общей самоизоляции из-за ситуации с опасной китайской инфекцией.

В сообщении почтового оператора говорится, что на сегодняшний день 8% получателей приходят за выплатами в отделение связи лично. В апреле этого делать не придется, почтальоны сами доставят пенсии и пособия на дом в установленный день, передает «ФедералПресс».

Кроме того, жители регионов могут обратиться по телефону с просьбой о доставке товаров первой необходимости из ассортимента отделений почтовой связи. Подобную заявку можно оставить почтальону, если вы хотите оплатить коммунальные услуги. Для этих целей у сотрудников «Почты России» есть мобильные почтово-кассовые терминалы.