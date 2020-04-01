Красов объяснил, почему РФ в трудную минуту пришла на помощь Италии в борьбе с COVID-19

История показала, что Россия всегда приходит на выручку тем странам, которым нужна помощь. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал первый заместитель председателя комитета по обороне Государственной думы РФ Андрей Красов, комментируя действия российских военных в итальянском Бергамо.

Помощь России

Российские врачебно-сестринские бригады вместе с итальянскими коллегами начали оборудовать госпиталь в Бергамо, где будут лечить больных новым типом коронавируса. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

«Российские врачебно-сестринские бригады совместно с итальянскими коллегами приступили к оборудованию отделений интенсивной терапии в госпитале, созданном в городе Бергамо для лечения больных, заразившихся коронавирусной инфекцией», — говорится в заявлении министерства обороны.

Госпиталь начнет принимать пациентов уже в начале апреля. В несколько смен там будут совместно работать бригады итальянских и российских врачей, будут задействованы свыше 200 специалистов. Госпиталь рассчитан на 142 койко-места.

«При оборудовании отделений реанимации, интенсивной терапии, диагностической лаборатории и отделения для выздоравливающих итальянские специалисты учитывают опыт российских коллег и строгие требования к эпидемической безопасности в нашей стране», — отмечается в российском министерстве обороны.

Страна-миротворец

Как отметил Андрей Красов, Россия — страна, которая всегда приходила на выручку многим государствам. Россия всегда выступала в роли миротворца.

«Россия выступает за развитие добрососедских отношений с другими странами мира. И оказание помощи итальянской стороне нам не в новинку. Если перелистать страницы нашей истории, то помощь итальянской стороне уже приходила от наших российских моряков в дореволюционную эпоху. У нас с Италией давние хорошие двусторонние взаимоотношения. И та помощь, которая сейчас оказывается по линии министерства обороны нашей страной, — свидетельство того, что сотрудничество между нашими народами продолжается. Друг познается не в радости, а в трудную минуту», — пояснил Андрей Красов.

По словам депутата, несмотря на то, что Италия участвовала в санкционной политике против Москвы, в трудную минуту Россия как «добрый товарищ» пришла на помощь. Медицинский десант, который высадился на итальянскую землю, обеспечит Риму борьбу с коронавирусом, уверен политик.

«Что касается Евросоюза и отношения других стран к пандемии, как я уже и говорил, друзья познаются в беде. Это время испытаний. И наша страна проявила себя, а другие страны, входящие в ЕС и НАТО, претендующие на мировое господство, — нет», — заключил Андрей Красов.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.