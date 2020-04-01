За сутки в России выявили 440 новых зараженных коронавирусом

Москва, 1 апреля. 440 заразившихся коронавирусом выявили в России за минувшие сутки. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Новые случаи зарегистрированы в 35 регионах РФ. 267 заразившихся выявили в Москве, 32 — в Коми и 27 — в Петербурге. Кроме того, 15 случаев зафиксировали в Подмосковье и 11 — в Саратовской области. По семь заразившихся за минувшие сутки выявили в Вологодской и Челябинской областях и по шесть — в Ленобласти, Бурятии и Красноярском крае.

Также по пять новых случаев зарегистрировано в Тульской области и Краснодарском крае, по четыре — в Воронежской, Волгоградской, Пензенской и Омской областях и по три — в Курской и Тамбовской областях и в ХМАО. В Брянской и Ивановской областях, а также в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии выявили по два случая, при этом в Северной Осетии коронавирус обнаружили впервые. По одному заразившемуся за минувшие сутки зарегистрировали во Владимирской, Липецкой, Тверской, Новосибирской и Сахалинской областях, в Алтайском, Приморском и Хабаровском краях, а также в Чечне, Башкирии и Мордовии.

Таким образом, общее число заразившихся коронавирусом в России на сегодняшний день составляет 2777, из них 190 человек уже выздоровели. Кроме того, зарегистрировано 24 летальных случая. COVID-19 затронул уже 75 регионов РФ, передает телеканал «360». Для борьбы с распространением инфекции многие субъекты ввели режим изоляции для граждан.

Напомним, первые случаи коронавируса были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. На данный момент по числу заразившихся лидируют США, где выявлено около 190 тысяч случаев.