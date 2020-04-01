Режим карантина из-за коронавируса введут в Крыму со 2 апреля

Симферополь, 1 апреля. Режим карантина из-за коронавируса вводится с 00.00 2 апреля в Республике Крым. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

Аксенов заявил, что на полуострове не выявлено новых случаев заболевания коронавирусом, однако принято решение об ужесточении карантинных мер. С 00:00 часов на Крымском мосту будет выставлен специальный блокпост.

«Будет проведен стопроцентной досмотр без отключения всего автомобильного транспорта», – заявил Аксенов.

Отмечается, что проверки коснутся всех видов транспорта, въезжающих на территорию полуострова. Необходимая нормативная база, касающаяся введения дополнительных ограничительных мер, должна быть готова сегодня до 17:00. В подготовленных документах будут указаны меры ответственности для нарушителей режима, передает ForPost.

Глава Республики Крым подчеркнул, что не исключена возможность продления карантинных мер на всю следующую неделю.