Лолита раскрыла подробности сексуальной жизни в 56 лет

Москва, 1 апреля. Певица Лолита Милявская откровенно ответила на вопрос украинского журналиста Дмитрия Гордона о нынешней сексуальной жизни. Подробностями она поделилась в эфире программы «В гостях у Гордона».

По словам исполнительницы, в 56 лет секс приносит совершенно иные эмоции. Кроме того, она заявила, что в молодости многое испробовала и сейчас прекрасно понимает то, что ей на самом деле нравится.

«Раньше хотелось все попробовать, разнообразие, эксперименты. Сейчас уже нет самоцели, секс – это не самоцель. Вот когда ты как кролик в 18 лет, конечно, тебе хочется попробовать все», – отметила Лолита.

По этой причине многие ее друзья со студенческой скамьи позже расстались со своими супругами. Однако Милявская не стала раскрывать, какие именно сексуальные эксперименты она проводила в молодые годы. Отвечая на соответствующий вопрос, она пообещала рассказать Гордону об этом лично за кадром.

«Есть, что вспомнить, и продолжает быть. Чем ты взрослее, исчезает слово страх, страх одиночества. Он был. Я поэтому и вступила в последний брак. Это из серии «Взять первое попавшееся из страха», – заключила певица.

Ранее сообщалось, что Лолита не спешит оформлять отношения с новым спутником. Артистка призналась, что завела последний роман еще будучи в браке с бывшим супругом Дмитрием Ивановым, передавала «Газета.ру».