Лена Миро назвала предателями Родины «забивших» на карантин Кудрявцеву и Лещенко

Москва, 1 апреля. Известный блогер Лена Миро обрушилась с критикой на эстрадного исполнителя Льва Лещенко и телеведущую Леру Кудрявцеву, которые не стали соблюдать домашний режим, вернувшись из других стран в период пандемии коронавируса. В своем блоге Миро назвала российских звезд эгоистами и предателями Родины.

По словам блогера, первые две недели марта Кудрявцева провела в Дубае, а по возвращении в Россию пошла на вечеринку в честь дня рождения сестры композитора Игоря Крутого. Это же мероприятие посетил почти сразу после американских гастролей Лев Лещенко, у которого позднее диагностировали коронавирус.

«На распоряжение о самоизоляции для тех, кто вернулся в Россию из-за границы, Лера забила», — возмутилась Миро.

Блогер напомнила, что Кудрявцева ездила на несколько вечеринок, а также на работу, при этом телеведущая даже не надела медицинскую маску. Вызвать врача, по словам Миро, Кудрявцева решила только после того, как коронавирус диагностировали у Лещенко.

«Как видите, в условиях пандемии люди начинают показывать свое истинное нутро. И нутро нашей тусовки насквозь прогнило», — подчеркнула блогер.

Миро назвала поведение российских звезд эгоистичным и отметила, что коронавирус в Россию привезли обеспеченные люди, которые могут позволить себе путешествовать. При этом блогер утверждает, что этой же категории граждан доступна лучшая медицинская помощь.

«Лещенко, вон, отвентилировали! А простой мужик, наверное, бы умер, так и не выехав ни разу за границу за всю свою нелегкую жизнь. Предатели Родины», — заключила Лена Миро.

Ранее Кудрявцева поделилась результатами теста на коронавирус. Она рассказала, что с момента взятия анализа прошло более трех дней, и врачи с ней так и не связались, что означает отрицательный результат.