Галкин рассказал о «курортных» условиях своего карантина

Москва, 1 апреля. Юморист и телеведущий Максим Галкин очень серьезно отнесся к эпидемии коронавируса и изолировался в своем особняке в деревне Грязь в Подмосковье вместе с женой — примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой, а также детьми — шестилетними близнецами Гарри и Лизой. По словам Галкина, теперь все его друзья поняли, зачем ему большой дом и огромная территория.

«Сижу дома. В кои-то веки на вопрос приятелей — зачем мне такой огромный дом и такая огромная территория, я имею адекватный ответ», — уточнил он.

Как пишет KP.Ru, Галкин минимизировал свои выходы за пределы имения. Он добавил, что благодаря обширной территории не чувствует себя в изоляции.

«Скорее на курорте каком-то, честное слово», — подчеркнул он.

Ранее Пугачева и ее сын Гарри исполнили песню о борьбе с коронавирусной инфекцией. Домашний концерт записал на видео для фанатов ее супруг Максим Галкин. Пугачева с сыном появились в кадре в домашней одежде с музыкальными инструментами в руках. Певица исполняла «гимн» борьбы с коронавирусом, а Гарри аккомпанировал ей.

Также недавно Гарри и его сестра-двойняшка Лиза устроили дома импровизированный обряд. Дети налили в чашку «волшебную водичку», после чего начали нарезать вокруг стола круги, приговаривая: «Раз, два, три – коронавирус, уйди!» Галкин назвал происходящее «древним обрядом». Подписчики оценили юмор и выразили надежду на то, что обряд ребят справится там, где пока терпят поражение вирусологи.