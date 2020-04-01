Ученые нашли новый способ борьбы с коронавирусом

Москва, 1 апреля. Ученые из университета Гонконга выяснили, что переливание крови от переболевших коронавирусом людей может помочь при лечении новых пациентов.

Специалисты решили провести эксперимент на сирийских золотистых хомяках. Отмечается, что их белок ACE2 схож с человеческим. Соответствующее исследование опубликовано в издании South China Morning Post.

По информации ученых, именно через него коронавирусная инфекция проникает в организм. В рамках исследования грызунам внедряли вирус SARS-COV-2, после чего отбирали переболевших инфекцией хомячков, у которых в организме выработались антитела. На основе их крови делалась сыворотка, которую переливали здоровым животным. Затем данную группу грызунов заражали коронавирусом.

Исследование показалось, что сыворотка помогает снизить в десять раз нагрузку на организм в случае заболевания коронавирусной инфекцией. Ученые пришли к выводу, что такой способ поможет в борьбе с коронавирусом и значительно облегчит процесс выздоровления.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Наибольшее число заболевших коронавирусом зарегистрировано в США, Италии, Франции, Испании, Германии.

Руководитель Школы востоковедения, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов ранее подробно объяснил, какие меры позволили Китайской Народной Республике эффективно бороться с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, Китай очень быстро опустил «железный занавес» над территориями, где были зафиксированы случаи заболевания.