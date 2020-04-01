Гаспарян считает, что Россия поможет всем постсоветским республикам справиться с COVID-19

Радиоведущий Армен Гаспарян уверен, что вслед за Белоруссией помощь у России в борьбе с коронавирусом может попросить и Украина.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах РФ сообщила, что Минск запросил у Москвы помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Белоруссия попросила Россию выделить для ее жителей медицинские маски, системы определения вируса и аппараты искусственной вентиляции легких.

Один из источников издания выразил надежду, что власти Белоруссии начнут с большей ответственностью подходить к борьбе с COVID-19.

«Мы от них защищаемся. Но задачу эту надо решать совместно, поскольку если в одной стране эпидемия пойдет на спад, а в другой возникнет ее очаг, то угроза сохранится», — добавил он.

Стало также известно, что просьбы о помощи России были направлены практически всеми странами СНГ, исключением стали только Украина и Туркмения. Комментируя ситуацию, российский радиоведущий, писатель и публицист Армен Гаспарян заявил, что подобного исхода событий можно было ожидать.

«С одной стороны, Лукашенко всем рассказывает, что он такой пупковый ферзь, никого не боится, что ему абсолютно без разницы эта пандемия, что у него своя программа. В рамках подтверждения своего статуса нового величия он проводит переговоры с таким же удивительным человеком — премьер-министром Армении Пашиняном, и они договариваются, что Россия должна давать им другую скидку на газ, потому что, дескать, партнеры. Это все циркулирует в публичном пространстве, а параллельно — тихонечко, чтобы никто не слышал и странные вопросы не задавал — начинаются разговоры о том, что началась пандемией и вы уж нам помогите, мы же союзники, братские страны, многовековая дружба и так далее», — заметил эксперт.

Собеседник ФАН добавил, что Белоруссия должна точно определиться, чего она хочет — «продолжать заниматься откровенной хлестаковщиной либо решать серьезные вопросы». А то со стороны позиция Минска выглядит как откровенное двуличие.

«Что же касается всей остальной квакающей публики, там шпроты всякие прибалтийские и так далее, то в этом тоже ничего удивительного. Они же искренне рассчитывали, что, ежели чего-то произойдет, им обязательно помогут Соединенные Штаты Америки и Европейский союз. А тут выяснилось, что никто помогать не будет, потому что не хватает самим и в гробу они видели все эти постсоветские страны. Особенно это проявилось в момент, когда у них у самих идет мор людей. США уже обогнали Китай по числу жертв, соответственно, никому там не интересна вся эта Прибалтика», — продолжил Гаспарян.

Соответственно, у руководства бывших советских республик есть понимание того, что других вариантов, кроме как запросить помощи у России, просто нет. То есть страны либо медленно и методично принимают «лютую смерть от коронавируса, либо им надо забыть собственную гордость», которую они на протяжении последних 30 лет позиционировали как высшее достижение собственной нравственности.

«При этом Украина на уровне офиса президента Зеленского несколько раз зондировала почву на предмет оказания помощи — это уже когда будет совсем швах. И Россия, конечно, поможет, всегда помогала. Другой вопрос — протрезвеют ли люди от этого? И тут у меня большие сомнения, потому что, к огромному сожалению, на постсоветском пространстве нет политики — есть только игра в политику. Она очень своеобразная, но игра никогда никого не доводила до конечного хорошего результата. И очевидно, что так будет и в этот раз. Беда состоит в том, что в результате такого политиканства просто люди гибнут», — резюмировал Гаспарян.

Напомним, в минувший вторник, 31 марта, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не понимает тех, кто призывает к строгим ограничительным мерам из-за COVID-19. По его словам, существует еще множество других болезней, из-за которых граждане страны нуждаются в медицинской помощи, а в Белоруссии все сконцентрировались на одном лишь коронавирусе. Согласно последним данным, в стране заразились коронавирусной инфекцией 152 человека, один скончался.