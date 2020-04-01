Академик Малеев объяснил, когда можно будет ослабить режим самоизоляции

Москва, 1 апреля. Решение об ослаблении режима самоизоляции, введенного во многих регионах РФ из-за коронавируса, принимается на уровне органов власти. Об этом рассказал советник по научной работе директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Виктор Малеев.

По его словам, режим будет ослаблен в России, если число заболевших перестанет нарастать. Как пишет ТАСС, для снятия ограничений, нужно чтобы несколько дней фиксировалась стабилизация количества новых случаев.

«Пока количество заболевших нарастает, нужна самоизоляция, а потом нужно еще подождать два-три дня, и можно будет несколько ослаблять изоляцию», — считает специалист.

По данным на 1 апреля, в Москве зарегистрировано 1613 заразившихся коронавирусом, 16 человек стали жертвами инфекции. Ранее главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что сейчас там лечатся 306 человек, из них коронавирус диагностировали у 153 пациентов. Семь человек находятся на аппарате ИВЛ, COVID-19 выявлен у четырех из них. За минувшие сутки из медучреждения выписали 35 человек, при этом 26 пациентов за тот же период поступили на лечение.

Ранее московские власти ввели в столице режим изоляции для борьбы с распространением коронавируса. Из дома разрешается выходить для похода в магазин, для поездки на работу, для выгула домашних животных или для обращения за медицинской помощью.