На Камчатке ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Петропавловск-Камчатский, 1 апреля. Камчатка переходит на режим самоизоляции в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление за подписью губернатора края Владимира Илюхина опубликовано на официальном сайте регионального правительства.

В документе говорится, что жители полуострова обязаны соблюдать режим самоизоляции. Разрешается выход на улицу в том случае, если человеку нужно добраться до работы и обратно, до ближайшего места покупки товаров или вынести мусор, выгулять домашнее животное. Однако в последних двух случаях отходить от дома можно на расстоянии не больше ста метров.

«Ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», — говорится в постановлении.

На Камчатке сотрудникам рекомендовали перейти на удаленный режим работы при наличии технической возможности. Все жители региона должны соблюдать дистанцию друг от друга не менее полутора метров.

Напомним, россияне должны держать дистанцию не менее метра друг от друга. Соответствующее поручение дал Роспотребнадзор на фоне распространения коронавирусной инфекции. Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в КНР. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-2019 во всем мире.