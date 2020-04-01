Всех россиян старше 65 лет с признаками ОРВИ проверят на коронавирус

Москва, 1 апреля. Всех россиян старше 65 лет с признаками ОРВИ будут тестировать на коронавирус. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Высшим должностным лицам субъектов РФ: обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на COVID-19 следующих категорий лиц: старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания», — говорится в документе.

Поручение обеспечить проверку пожилых граждан губернаторам дала главный санитарный врач России Анастасия Попова.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. По данным на утро 1 апреля, в мире насчитывается более 860 тысяч заразившихся, а жертвами инфекции стали свыше 42 тысяч человек. По числу заболевших на данный момент лидируют США — здесь COVID-19 подхватили уже более 180 тысяч человек, передает телеканал «360».

В России пока насчитывается 2337 заразившихся, более 120 человек уже выздоровели. Кроме того, по состоянию на 12.00 31 марта насчитывалось 17 летальных исходов, практически все жертвы коронавируса были пожилого возраста и имели хронические заболевания. При этом врачи опровергают миф о том, что COVID-19 якобы опасен только для лиц старше 65 лет. Согласно московской статистике, на искусственной вентиляции легких находятся 40% больных с коронавирусом младше 40 лет, пишет Infox.ru.