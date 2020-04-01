Мастер Великой ложи Богданов рассказал о связи Джигана с масонами

Москва, 1 апреля. Поклонники российского рэпера Джигана в очередной раз заподозрили певца в связи с масонской организацией. В Сети высказываются сотни догадок и предположений на эту тему. По мнению некоторых пользователей, татуировки на теле исполнителя относятся к традиционной масонской символике. Политтехнолог и великий мастер Великой ложи России Андрей Богданов рассказал о связи рэпера с таинственной организацией.

Почву для различных слухов дает сам Джиган. Рэпер нередко цитирует масонский устав, а недавно он отправился в путешествие по местам славы известных членов масонской ложи.

По мнению телеграм-канала «Только никому...», повышенный интерес певца к масонскому культу происходит на фоне разлада в личной жизни. Накануне супруга Джигана Оксана Самойлова рассказала своим подписчикам, что хочет подать на развод. По ее словам, такое решение было принято из-за постоянных измен рэпера и его лечения в психиатрической клинике, передают «Народные новости».

Великий мастер Великой ложи России Андрей Богданов заявил, что ничего не знает о членстве Джигана в масонской ложе.

«Он с нами не связывался, у нас есть рэперы, но они мне ничего не говорили про это», — рассказал Богданов.

Он также добавил, что голосование для принятия в ложу происходит тайно. Подтвердить или опровергнуть слухи о членстве Джигана в масонской ложе не представляется возможным.