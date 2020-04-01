Клинцевич посоветовал Помпео и Столтенбергу бороться с COVID-19, а не обвинять Россию

Госсекретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинили Россию и Китай в «распространении дезинформации» о пандемии COVID-19. В этих обвинениях, как обычно, нет никакой конкретики, но их возможная главная цель — в очередной раз продвинуть тезис Запада «русские — плохие», считает российский сенатор Франц Клинцевич. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Помпео и Столтенберг обвиняют Россию

Пресс-служба Госдепартамента США сообщила, что Майк Помпео и Йенс Столтенберг обсудили ситуацию с пандемией коронавируса в мире. Госсекретарь Соединенных Штатов и генсек НАТО обвинили Россию и Китай в якобы распространении дезинформации о COVID-19.

«Госсекретарь и генеральный секретарь обсудили, как НАТО помогает координировать ответные меры союзников на пандемию COVID-19 и важность противодействия усилиям Китайской Народной Республики и России по распространению дезинформации и пропаганды, связанных с вирусом», — говорится в сообщении.

При этом в Госдепе не уточнили, что Помпео и Столтенберг подразумевают под «дезинформацией». Ни примеров, ни доказательств приведено не было.

Добавим, что это не первые нападки на Россию со стороны Запада в связи с пандемией коронавируса. Ранее с похожими обвинениями в адрес РФ и Китая выступали представители Великобритании и ЕС.

Клинцевич: «Вы, господа, занимаетесь не тем»

Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совфеда Франц Клинцевич отметил: об этих обвинениях сложно что-то сказать. Причина — в очередной раз нет никакой конкретики, кроме нападок на Россию.

«За этими словами не стоит ничего конкретного, никакой конкретной информации кроме того, что «не знаю, о чем, но все-таки русские — сволочи». Может быть, в этом есть их главная цель, которую они продолжают преследовать», — отметил сенатор.

Клинцевич добавил, что поведение Запада и его психологию сегодня сложно понять. Однако если копнуть глубже, становится понятно — «мы были, есть и остаемся врагами». Любые достижения России в борьбе с пандемией в то время, пока страны Европы и США терпят бедствие в этой схватке, рассматриваются как «вражеская пропаганда».

«Мы имеем опыт, и на две недели раньше руководство страны стало принимать конкретные меры и изолировать людей, серьезно понимая, что инкубационный период пройдет и мы, понеся тяжелые последствия экономические, политические, какие-то другие, сделаем заслон и не допустим распространения [инфекции]. И то, что у нас во многих субъектах этого (вируса. — Прим. ФАН) нет и что сегодня субъекты сами на местах с учетом действующего законодательства предпринимают все попытки максимально блокировать возможное проникновение — они это не берут во внимание, не учитывают. А когда мы рассказываем, что мы делаем, это вдруг становится «враждебной пропагандой», показывающей несовершенство западной системы», — объяснил Клинцевич.

Сенатор посоветовал госсекретарю США и генсеку НАТО заниматься проблемами борьбы с пандемией внутри своих стран, а не информационными атаками против России. Если Запад продолжит придерживаться той же линии поведения, последствия могут быть очень тяжелыми.

«Господа, вы болезнью и людьми занимайтесь, а не идеологическими вбросами. Сегодня это важнее. Если и дальше так пойдет, у вас и правда половина населения будет бороться [с болезнью]. И вы будете просить нас, чтобы мы хотя бы прислали солдат помочь вывезти трупы. И это не шутка — это действительно проблема, и она очень серьезная. И тот, кто недопонимает, тот пожинает потом очень тяжелые плоды. А вы сегодня, правда, господа, занимаетесь не тем. Если вы имеете в виду то, о чем я говорил», — резюмировал Франц Клинцевич.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в США число зараженных достигло более 189 тысяч, скончались 4079 заболевших. По этому показателю США занимают первое место в мире.