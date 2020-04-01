Власти Татарстана рассказали о спецпропусках по SMS на время карантина

Казань, 1 апреля. Жители Татарстана будут получать спепропуска по SMS для выхода из дома во время карантина. Соответствующий регламент утвердило правительство региона, передает глава пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

Разрешение не потребуется для посещения ближайшего продуктового магазина, обращения за неотложной медпомощью, выноса мусора и выгула домашних животных.

«Для этого (получения спецпропуска. — Прим. ФАН) необходимо направить SMS-сообщение со своими данными на короткий номер 2590, затем указать цели предполагаемого передвижения. С полученным в ответном сообщении уникальным кодом регистрации можно будет передвигаться во время режима самоизоляции», — сообщила Галимова.

В первом сообщении гражданин должен указать свои данные: РЕГИСТРАЦИЯ#Фамилия Имя Отчество#серия и номер паспорта#адрес фактического места проживания. После получения уникального кода регистрации необходимо сообщить цель передвижения. Во втором ответном SMS будет указано время действия разрешения.

«Получить разрешение можно для посещения суда, доставки несовершеннолетних в образовательную организацию, посещения медицинской или ветеринарной организации, участия в похоронах, получения либо восстановления паспорта», — пояснила глава пресс-службы президента Татарстана.

Кроме того, допускается выдача разрешений для посещения почты, кредитных организаций, поездки на дачу и для оказания помощи родственникам.