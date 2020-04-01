Волонтерский центр окажет помощь самоизолированным горожанам в Нарьян-Маре

Нарьян-Мар, 1 апреля. Находящиеся на самоизоляции из-за коронавируса люди смогут ежедневно обращаться за помощью к волонтерам в Нарьян-Маре. Об этом говорится на сайте администрации столицы Ненецкого автономного округа.

В городе был создан специальный волонтерский центр. Работники центра могут сходить в магазин или вынести мусор. Заявки на предоставление помощи принимаются ежедневно с 8.00 до 20.00.

Отмечается, что в столице НАО на самоизоляции находятся люди, вернувшиеся из других стран. Они пробудут в карантине 14 дней. Кроме того, оставаться дома и не выходить на улицу советуют людям преклонного возраста, а также детям.

Ранее сообщалось, что около 10 тысяч человек по всей России помогают оставшимся на карантине людям в рамках акции #МЫВМЕСТЕ. 30 марта в колл-центр горячей линии для пожилых и маломобильных граждан поступило 67249 звонков, сформировано 15004 заявки, передает «Ридус».