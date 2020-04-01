Москва, 1 апреля. Профессор Первого московского медицинского университета имени Сеченова Юрий Ульянов объяснил, как создать дополнительный барьер, который будет препятствовать проникновению вирусов в организм человека. Он уточнил, что во время чиха мелкие капли могут отлетать на расстояние от пяти до семи метров от человека.

В этой влаги до ее испарения может находиться вирус. Как передает телеканал «360», заражения можно избежать, ели носить маску. Эксперт добавил, что есть простой способ для усиления защитной функции маски.

«Вирус не садится на здоровую слизистую ткань. Это происходит потому, что на ней есть механизм, который защищает организм человека от посягательств со стороны различных вирусов», — сказал он.

Врач-отоларинголог рассказал, как можно усилить защитные функции маски. По словам медика, человек простужается в тот момент, когда слизистые носа и рта пересыхают и охлаждаются. Кроме того, он добавил, что в настоящее время на маски наносится прополис, который оказывает защитное действие против вирусов, а также является вторым барьером от инфекций.

Напомним, россияне должны держать дистанцию не менее метра друг от друга. Правило действует и в общественных местах, и в общественном транспорте, говорится в постановлении главы Роспотребнадзора — главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой. В сообщении отмечается, что исключением из правил являются поездки на такси.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в КНР. Тогда китайские власти сообщили о многочисленных случаях пневмонии у жителей города Ухань. Ученые выяснили, что заболевание вызывает новый тип коронавируса. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-2019 во всем мире.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции.