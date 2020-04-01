Белоруссия попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом

Москва, 1 апреля. Белоруссия направила России официальный запрос с просьбой о помощи на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-2019.

В документе, как пишет «Коммерсант», говорится, что Минску требуются тестовые системы, защитные медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Подобные запросы поступили от всех государств СНГ, за исключением Туркмении и Украины, отмечает издание.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее неоднократно заявлял, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019 находится под контролем и карантин не нужен. В стране продолжаются спортивные соревнования, также идет подготовка к крупному международному фестивалю и президентским выборам в августе. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский обратился к президенту Белоруссии с призывом остановить проведение спортивных мероприятий в стране из-за ситуации с коронавирусом. По мнению российского политика, Лукашенко «издевается над всей планетой».

Ранее белорусский лидер заявил, что в возглавляемой им стране необходимые меры по борьбе с коронавирусом принимаются «без лишнего шума». Он добавил, что выступает против «против психоза и паники вокруг этой темы».

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса в городе Ухань в конце декабря 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-2019 во всем мире.