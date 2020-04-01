В Совфеде объяснили важность оказания Россией помощи США

Россия, посылая военные самолеты с медицинской помощью, понимает насколько важна в трудные минуты любая помощь. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Александр Бабаков.

Помощь для США

Самолет Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации Ан-124-100 «Руслан» с медицинскими масками и медоборудованием был отправлен в США. Об этом рассказали в министерстве обороны.

О том, что Россия помогает Соединенным Штатам в ситуации с новым типом коронавируса, стало известно накануне. Президенты двух государств пообщались по телефону и отметили важность международного сотрудничества в условиях пандемии.

В США число жертв коронавируса может составить от 100 тысяч человек (благоприятный сценарий) и до 2,2 миллиона человек (неблагоприятный сценарий). Такие данные следуют из экспертных материалов, которые были обнародованы 31 марта пресс-службой Белого дома.

Трудные минуты

Как заметил Александр Бабаков, то, что Россия оказывает помощь Соединенным Штатам, говорит о том, что Москва взвешенно и серьезно относится к происходящей ситуации в мире, в частности к борьбе с распространением нового типа коронавируса. Россия понимает насколько важна бывает любая помощь в трудные минуты.

«Мы демонстрируем возможность объединения усилий для решения общих задач. Сегодня это объявленная Всемирной организацией здравоохранения пандемия. Это значит, что все человечество встало перед общей задачей. И здесь общие усилия должны стоять выше политических интересов. Поэтому это хороший повод подумать о том, что перед человечеством всегда есть задачи, которые готовы объединять страны. И речь идет не только о пандемии, но и о гораздо более серьезных вещах: наука, культура, образование и продовольствие. Это те задачи, на которые должна быть направлена мощь человечества, а они, как мы видим, часто расходуется на совершенно другое», — пояснил Александр Бабаков.

Кроме того, сенатор прокомментировал заявления стран Запада и НАТО, которые критикуют российскую помощь и обвиняют Москву в информационной кампании по дезинформации о коронавирусе.

«Всегда были и будут люди, которые лишены не только здравого смысла, но и живут какими-то фобиями. Зачем искать проблемы там, где ее нет. Они бы лучше подумали, как помочь собственным членам НАТО», — заключил Александр Бабаков.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.