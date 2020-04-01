Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Коронавирус

Коронавирус на Большом Ближнем Востоке: сводка за 31 марта 2020 года

147
0 Оставить комментарий
Эксперты:

Коронавирус на Большом Ближнем Востоке: сводка за 31 марта 2020 года

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» публикует ежедневную сводку по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока.

Северная Африка

Коронавирус на Большом Ближнем Востоке: сводка за 31 марта 2020 года

Алжир [заражений: 716 (+132)| смертей: 44 (+9)| выздоровлений: 46 (+9)]

Телеканал France24 выпустил репортаж о распространении коронавируса в Алжире, где один из гостей заявил, что китайские специалисты так и не прибыли в очаг инфекции, вместо этого направившись в военный госпиталь Айн Нааджа. МИД Алжира вызвал посла Франции, а посольству Алжира в Париже отдали указания подать иск на France24.

Власти призвали граждан соблюдать «дисциплину» и все рекомендации, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Египет [заражений: 710 (+54)| смертей: 46 (+5) | выздоровлений: 157 (+7)]

Президент Египта Абдул Фаттах ас-Сиси ратифицировал 75-процентное повышение зарплат медперсоналу.

Ливия [заражений: 10 (+2)| смертей: 0 | выздоровлений: 1 (+1)]

Пресс-секретарь ЛНА Ахмад аль-Мисмари заявил, что Турция перебрасывает в Ливию сирийцев, которые не проходят медосмотр на предмет наличия коронавируса.

Правительство национального согласия объявило о подготовке 13 карантинных помещений, каждое из которых способно вместить до 30 человек.

Марокко [заражений: 617 (+61)| смертей: 36 (+3)| выздоровлений: 24 (+9)]

Судан [заражений: 7 (+1)| смертей: 2 | выздоровлений: 1 (+1)]

В Дарфуре и Кордофане НКО SavetheChildren разъезжает на автомобилях с громкоговорителями, прокручивая записи о правилах гигиены, социальном дистанцировании и мерах предупреждения коронавирусной инфекции.

Тунис [заражений: 394 (+32)| смертей: 10 (+1)| выздоровлений: 3]

Власти освободили 1420 заключенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Ближний Восток

Коронавирус на Большом Ближнем Востоке: сводка за 31 марта 2020 года

Бахрейн [заражений: 567 (+52) | смертей: 4| выздоровлений: 295]

Три НКО потребовали освободить заключенных в Бахрейне на фоне разворачивающейся в стране пандемии.

Пользователи в стране массово устанавливают приложение BeAware.

Израиль [заражений: 5358 (+663)| смертей: 20 (+2) | выздоровлений: 224 (+63)]

600 военнослужащих Армии обороны Израиля с 1 апреля усилят подразделения отрядов по разгону митингов.

Начальник Генштаба ЦАХАЛа отправлен в карантин.

Власти развернули мобильные пункты для скрининга и тестирования арабского населения на наличие коронавирусной инфекции.

Число безработных в Израиле приближается к миллиону.

В страну доставлено 27 аппаратов ИВЛ, закупленных за границей.

Иордания [заражений: 274 (+6)| смертей: 5 | выздоровлений: 30 (+4)]

В Иордании призвали сформировать международную коалицию для борьбы с коронавирусом.

В Аммане арестовали жениха с невестой, а также членов их семей, которые нарушили указания властей и сыграли свадьбу.

Пользователи соцсетей на фоне самоизоляции стали выкладывать видео с танцами дома.

Ирак [заражений: 694 (+64)| смертей: 50 (+4)| выздоровлений: 170 (+18)]

С момента введения карантина в одном только Багдаде задержано 6,5 тысяч нарушителей и свыше 700 единиц техники.

По количеству смертей Ирак занимает второе место на Ближнем Востоке после Ирана.

Йемен [заражений: 0]

Боевики, лояльные Южному переходному совету, который поддерживает ОАЭ, совершили налет на порт в Адене и украли медицинскую помощь от ВОЗ, поставленную в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Катар [заражений: 781 (+88)| смертей: 2 (+1)| выздоровлений: 62 (+11)]

Министерство публичного здравоохранения заявило о развертывании мобильных пунктов тестирования водителей и пассажиров автомобилей на наличие коронавирусной инфекции.

Qatar Airways заявили о временном 50-процентном сокращении персонала.

Кувейт [заражений: 289 (+23)| смертей: 0 | выздоровлений: 73 (+1)]

Власти анонсировали меры по экономической поддержке населения и бизнеса, в том числе «мягкие» краткосрочные займы из банков. Центробанк в свою очередь попросил снизить ставки для заемщиков.

В соцсетях распространяют видео пустых дорог и пригородов.

Ливан [заражений: 463 (+17) | смертей: 12 (+1)| выздоровлений: 37 (+2)]

Объединенные Арабские Эмираты [заражений: 664 (+53)| смертей: 6 (+1)| выздоровлений: 61]

В ОАЭ вернули 1743 гражданина, власти запланировали еще 25 рейсов для репатриации граждан.

Правительство приняло решение поддержать авиакомпанию Emirates на фоне развязавшегося кризиса.

Оман [заражений: 192 (+13)| смертей: 1 (+1) | выздоровлений: 34 (+5)]

От коронавируса скончался 72-летний гражданин — это первая зафиксированная смерть от коронавируса в стране.

Некоторые части Маската будут закрыты на карантин.

Палестина [заражений: 119 (+2)| смертей: 1 | выздоровлений: 18]

Саудовская Аравия [заражений: 1563 (+110)| смертей: 10 (+2)| выздоровлений: 165 (+50)]

В Саудовской Аравии призвали страны отложить хадж и паломничество в этом году.

Сирия [заражений: 10| смертей: 2| выздоровлений: 0]

Во Франции от коронавируса скончался Абдель Халим Хаддам, вице-президент Сирии в 1984-2005 годах.

Власти приостановили все операции по строительству.

Турция [заражений:13531 (+2704)| смертей: 214 (+46) | выздоровлений: 243 (+81)]

В Турции была начата «Кампания национальной солидарности» с целью поддержания граждан, оказавшихся в трудной экономической ситуации. Эрдоган пожертвовал зарплату за семь месяцев.

Средний Восток

Коронавирус на Большом Ближнем Востоке: сводка за 31 марта 2020 года

Афганистан [заражений: 196 (+26)| смертей: 4| выздоровлений: 5 (+3)]

«Талибан»1 (запрещен в РФ) сформировал свои собственные отряды для борьбы с коронавирусом, отказавшись объединять усилия с официальным Кабулом.

В стране освободили из-под ареста почти 10 тысяч пожилых узников, чтобы предотвратить распространение коронавируса и смертность среди заключенных.

В социальных сетях Афганистана прославляют врачей, борющихся с заразой.

Иран [заражений: 44605 (+3110)| смертей: 2898 (+141) | выздоровлений: 14656 (+745)]

В США заявили, что потенциально могут пересмотреть санкции в отношении Ирана на фоне пандемии коронавируса.

Пакистан [заражений: 2040 (+175) | смертей: 26 (+1) | выздоровлений: 82 (+6)]

Министр здравоохранения поблагодарил врачей за борьбу с коронавирусом.

В Лахоре возвели госпиталь на 1000 койко-мест.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

Новости партнеров

Новости партнеров