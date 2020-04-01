Коронавирус на Большом Ближнем Востоке: сводка за 31 марта 2020 года

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» публикует ежедневную сводку по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока.

Северная Африка

Алжир [заражений: 716 (+132)| смертей: 44 (+9)| выздоровлений: 46 (+9)]

Телеканал France24 выпустил репортаж о распространении коронавируса в Алжире, где один из гостей заявил, что китайские специалисты так и не прибыли в очаг инфекции, вместо этого направившись в военный госпиталь Айн Нааджа. МИД Алжира вызвал посла Франции, а посольству Алжира в Париже отдали указания подать иск на France24.

France 24 est la voix du Quai d’Orsay, ses consultants sont bien choisis et sont briefés avant chaque intervention. Craignant pour ses intérêts, le gvt. français mobilise ses supplétifs pour faire capoter les bonnes relations entre l’Algérie et la Chine !pic.twitter.com/e9MnfgFs7s — Algeria ???????????????????????????????????????? الجزائر (@DZNet) March 31, 2020

Власти призвали граждан соблюдать «дисциплину» и все рекомендации, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Египет [заражений: 710 (+54)| смертей: 46 (+5) | выздоровлений: 157 (+7)]

Президент Египта Абдул Фаттах ас-Сиси ратифицировал 75-процентное повышение зарплат медперсоналу.

Ливия [заражений: 10 (+2)| смертей: 0 | выздоровлений: 1 (+1)]

Пресс-секретарь ЛНА Ахмад аль-Мисмари заявил, что Турция перебрасывает в Ливию сирийцев, которые не проходят медосмотр на предмет наличия коронавируса.

Правительство национального согласия объявило о подготовке 13 карантинных помещений, каждое из которых способно вместить до 30 человек.

Марокко [заражений: 617 (+61)| смертей: 36 (+3)| выздоровлений: 24 (+9)]

Судан [заражений: 7 (+1)| смертей: 2 | выздоровлений: 1 (+1)]

В Дарфуре и Кордофане НКО SavetheChildren разъезжает на автомобилях с громкоговорителями, прокручивая записи о правилах гигиены, социальном дистанцировании и мерах предупреждения коронавирусной инфекции.

SUDAN: As #COVID19 spreads across Africa, Save the Children vehicles equipped with loudspeakers and signboards this week moved through North Darfur and Kordofan, #Sudan, sharing messages about hand washing, social distancing and other ways to prevent the spread of #Coronavirus. pic.twitter.com/TdhBuWisu1 — Save the Children Australia News (@SaveAusNews) April 1, 2020

Тунис [заражений: 394 (+32)| смертей: 10 (+1)| выздоровлений: 3]

Власти освободили 1420 заключенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Ближний Восток

Бахрейн [заражений: 567 (+52) | смертей: 4| выздоровлений: 295]

Три НКО потребовали освободить заключенных в Бахрейне на фоне разворачивающейся в стране пандемии.

3 NGOs Demand Release of Prisoners in Bahrain amid Coronavirus Outbreak, ,https://t.co/fyDDSsrFbx, — Shiite News Network (@shianews313) March 31, 2020

Пользователи в стране массово устанавливают приложение BeAware.

Израиль [заражений: 5358 (+663)| смертей: 20 (+2) | выздоровлений: 224 (+63)]

600 военнослужащих Армии обороны Израиля с 1 апреля усилят подразделения отрядов по разгону митингов.

Начальник Генштаба ЦАХАЛа отправлен в карантин.

Власти развернули мобильные пункты для скрининга и тестирования арабского населения на наличие коронавирусной инфекции.

Число безработных в Израиле приближается к миллиону.

В страну доставлено 27 аппаратов ИВЛ, закупленных за границей.

Иордания [заражений: 274 (+6)| смертей: 5 | выздоровлений: 30 (+4)]

В Иордании призвали сформировать международную коалицию для борьбы с коронавирусом.

В Аммане арестовали жениха с невестой, а также членов их семей, которые нарушили указания властей и сыграли свадьбу.

Пользователи соцсетей на фоне самоизоляции стали выкладывать видео с танцами дома.

Ирак [заражений: 694 (+64)| смертей: 50 (+4)| выздоровлений: 170 (+18)]

С момента введения карантина в одном только Багдаде задержано 6,5 тысяч нарушителей и свыше 700 единиц техники.

По количеству смертей Ирак занимает второе место на Ближнем Востоке после Ирана.

Йемен [заражений: 0]

Боевики, лояльные Южному переходному совету, который поддерживает ОАЭ, совершили налет на порт в Адене и украли медицинскую помощь от ВОЗ, поставленную в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Катар [заражений: 781 (+88)| смертей: 2 (+1)| выздоровлений: 62 (+11)]

Министерство публичного здравоохранения заявило о развертывании мобильных пунктов тестирования водителей и пассажиров автомобилей на наличие коронавирусной инфекции.

Qatar Airways заявили о временном 50-процентном сокращении персонала.

Кувейт [заражений: 289 (+23)| смертей: 0 | выздоровлений: 73 (+1)]

Власти анонсировали меры по экономической поддержке населения и бизнеса, в том числе «мягкие» краткосрочные займы из банков. Центробанк в свою очередь попросил снизить ставки для заемщиков.

В соцсетях распространяют видео пустых дорог и пригородов.

How Kuwait is dealing with the coronavirus crisis? Maybe some countries could take some notes and ideas from this video.



I don't know who is the original creator of this but thank you very much for making it!



We can do it!! ????????????????????????#Kuwait #COVIDー19 #coronavirus pic.twitter.com/Mwy6fpATTl — Paco Vázquez (@Pakonas) April 1, 2020

Ливан [заражений: 463 (+17) | смертей: 12 (+1)| выздоровлений: 37 (+2)]

Объединенные Арабские Эмираты [заражений: 664 (+53)| смертей: 6 (+1)| выздоровлений: 61]

В ОАЭ вернули 1743 гражданина, власти запланировали еще 25 рейсов для репатриации граждан.

Правительство приняло решение поддержать авиакомпанию Emirates на фоне развязавшегося кризиса.

Оман [заражений: 192 (+13)| смертей: 1 (+1) | выздоровлений: 34 (+5)]

От коронавируса скончался 72-летний гражданин — это первая зафиксированная смерть от коронавируса в стране.

Некоторые части Маската будут закрыты на карантин.

Палестина [заражений: 119 (+2)| смертей: 1 | выздоровлений: 18]

Саудовская Аравия [заражений: 1563 (+110)| смертей: 10 (+2)| выздоровлений: 165 (+50)]

В Саудовской Аравии призвали страны отложить хадж и паломничество в этом году.

Сирия [заражений: 10| смертей: 2| выздоровлений: 0]

Во Франции от коронавируса скончался Абдель Халим Хаддам, вице-президент Сирии в 1984-2005 годах.

Власти приостановили все операции по строительству.

Engineers in Damascus have been informed to stop all licensed construction and cladding until further notice, as part of the government’s measures against COVID-19. pic.twitter.com/l5JEDqlxbB — Rebuilding Syria (@SyriaRebuilt) March 31, 2020

Турция [заражений:13531 (+2704)| смертей: 214 (+46) | выздоровлений: 243 (+81)]

В Турции была начата «Кампания национальной солидарности» с целью поддержания граждан, оказавшихся в трудной экономической ситуации. Эрдоган пожертвовал зарплату за семь месяцев.

Средний Восток

Афганистан [заражений: 196 (+26)| смертей: 4| выздоровлений: 5 (+3)]

«Талибан»1 (запрещен в РФ) сформировал свои собственные отряды для борьбы с коронавирусом, отказавшись объединять усилия с официальным Кабулом.

В стране освободили из-под ареста почти 10 тысяч пожилых узников, чтобы предотвратить распространение коронавируса и смертность среди заключенных.

В социальных сетях Афганистана прославляют врачей, борющихся с заразой.

This picture of doctors and nurses in Herat, #Afghanistan fighting #coronavirus - take a look: https://t.co/jxEU50DGXl — Gayle Tzemach Lemmon (@gaylelemmon) April 1, 2020

Иран [заражений: 44605 (+3110)| смертей: 2898 (+141) | выздоровлений: 14656 (+745)]

В США заявили, что потенциально могут пересмотреть санкции в отношении Ирана на фоне пандемии коронавируса.

Пакистан [заражений: 2040 (+175) | смертей: 26 (+1) | выздоровлений: 82 (+6)]

Министр здравоохранения поблагодарил врачей за борьбу с коронавирусом.

In engagement with Insaf Doctors Forum (IDF) & Young Doctors Association (YDA) received unequivocal support!

Once again on behalf of CM @IMMahmoodKhan & the KP Govt, I thank the entire medical community & all first responders for being on the front line. You are our heroes! pic.twitter.com/HxeSKeEYhW — Taimur Khan Jhagra (@Jhagra) April 1, 2020

В Лахоре возвели госпиталь на 1000 койко-мест.

صرف 9 دن میں ایکسپو سنٹر لاہور میں 1000 بیڈز پر مشتمل فیلڈ ہسپتال قائم



یہ ہسپتال بطور triage بھی استعمال ہو گا تاکہ کورونا وائرس کی علامات والے مریضوں کو عام ہسپتالوں میں نہ جانا پڑے



وزیراعلیٰ پنجاب آج ہسپتال کا دورہ کریں گے#PunjabCoronavirusUpdate pic.twitter.com/QnGPuce4q9 — Government of Punjab (@GOPunjabPK) April 1, 2020

1 Организация запрещена на территории РФ.