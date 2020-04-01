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Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга

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Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга

Москва, 1 апреля. Россияне должны держать дистанцию не менее метра друг от друга. Соответствующее поручение дал Роспотребнадзор на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Оно действует и в общественных местах, и в общественном транспорте, говорится в постановлении главы Роспотребнадзора — главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой. В сообщении отмечается, что исключением из правил являются поездки на такси. 

«Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее одного метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси», — говорится в постановлении.

Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в КНР. Тогда китайские власти сообщили о многочисленных случаях пневмонии у жителей города Ухань. Ученые выяснили, что заболевание вызывает новый тип коронавируса. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-2019 во всем мире.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он отметил, что меры, которые принимаются властями страны, обязательно сработают и дадут результат, если граждане проявят «сплоченность, понимание сложности текущей ситуации». В ВОЗ выразили надежду на то, что Россия сможет избежать «европейского» сценария эпидемии в стране благодаря предпринимаемым действиям, напоминает «Газета.ru».

Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга

Ранее сообщалось, что ученые университета Гонконга выяснили, что при комнатной температуре коронавирус может прожить до семи дней. В исследовании говорится, что инфекционный вирус не выдерживает высоких температур, то есть если провести обработку предмета при температуре 56°C в течение 30 минут или при 70°C за 5 минут, то коронавирус умирает. Ученый Алекс Чин добавил, что вирус может располагаться на внешней поверхности медицинских масок до семи дней, поэтому их обязательно нужно обрабатывать.

Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга

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