Роспотребнадзор обязал россиян соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга

Москва, 1 апреля. Россияне должны держать дистанцию не менее метра друг от друга. Соответствующее поручение дал Роспотребнадзор на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Оно действует и в общественных местах, и в общественном транспорте, говорится в постановлении главы Роспотребнадзора — главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой. В сообщении отмечается, что исключением из правил являются поездки на такси.

«Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее одного метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси», — говорится в постановлении.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в КНР. Тогда китайские власти сообщили о многочисленных случаях пневмонии у жителей города Ухань. Ученые выяснили, что заболевание вызывает новый тип коронавируса. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-2019 во всем мире.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Он отметил, что меры, которые принимаются властями страны, обязательно сработают и дадут результат, если граждане проявят «сплоченность, понимание сложности текущей ситуации». В ВОЗ выразили надежду на то, что Россия сможет избежать «европейского» сценария эпидемии в стране благодаря предпринимаемым действиям, напоминает «Газета.ru».

Ранее сообщалось, что ученые университета Гонконга выяснили, что при комнатной температуре коронавирус может прожить до семи дней. В исследовании говорится, что инфекционный вирус не выдерживает высоких температур, то есть если провести обработку предмета при температуре 56°C в течение 30 минут или при 70°C за 5 минут, то коронавирус умирает. Ученый Алекс Чин добавил, что вирус может располагаться на внешней поверхности медицинских масок до семи дней, поэтому их обязательно нужно обрабатывать.