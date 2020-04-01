Волочкова рассказала, как снимает усталость во время пандемии

Москва, 1 апреля. Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала подписчикам, как поддерживает тонус, сидя дома на карантине. Она опубликовала пост в Instagram.

Как уточнила артистка, она переживает за россиян, переживающих непростой период. Она дала советы, как можно сохранить здоровье во время пандемии.

«Сидим дома. Меня спасает ледяная купель. В нее я всегда полностью погружаюсь утром. А вечером снимаю усталость ножек после пуантов и каблучков», — объяснила она.

По мнению балерины, этот секрет поможет жителям РФ быть в хорошей физической форме.

«Вишенка на торте» в конце второго видео в купели. Лолочка замерзла, снимая это видео. А я-нет. Монолог из купели тоже ведь оригинально», — подчеркнула звезда.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова, которая известна своей любовью к шпагатам, не смогла отказаться от любимого дела даже на карантине. Танцовщица выложила фотографию, где она позирует на поперечном шпагате, сидя на лужайке своего дома возле костра. Балерину не остановила прохладная мартовская погода, более того — она решила фотографироваться без штанов. Артистка надела лишь белую куртку поверх футболки и красные унты.

Вероятнее всего, Волочкова таким образом хотела продемонстрировать поклонникам свои сильные ноги, потому что незадолго до этого она выкладывала фотографию уже из помещения, которая целиком и полностью посвящена нижним конечностям балерины.

Отметим, что Волочкова очень много внимания уделяет своим ногам. Она уже неоднократно выкладывала в соцсети фото и видео с ужасными мозолями и деформированными пальцами на ногах — следствием долгих тренировок.