Вице-премьер Абрамченко оценила ситуацию с продовольствием в России

Москва, 1 апреля. Пиковый спрос на продукты в торговых сетях в России пройден, передает пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

В сообщении отмечается, что ситуация стабильная и находится на контроле. Абрамченко указала на высокие темпы работы министерств и ведомств в штабном режиме. Также, по ее словам, преодолен пиковый спрос на продовольствие в российских торговых сетях.

«Как сообщила Абрамченко, ситуация с продовольствием в стране стабильна и находится на особом контроле», — подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что распределительные центры и склады торговых операторов заполнены продуктами. Виктории Абрамченко заявила, что ситуацию на продовольственном режиме мониторят практически в режиме онлайн и в случае необходимости реагируют на потребности региональных предприятий и торговых организаций. Российские регионы формируют минимум двухмесячный запас продовольствия, объяснила Абрамченко, отметив, что «пиковые нагрузки на магазины уже пройдены, и предпосылок для повышенного спроса нет».

«Наши производители и ритейл успешно справились с волной выраженного спроса и буквально в режиме 24/7 работали над поставками продовольствия и мгновенной выкладкой товаров. Это во многом говорит о высокой социальной ответственности компаний и мобилизации в момент выраженной покупательской активности», — оценила ситуацию вице-премьер.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Инфекция быстро распространяется по всему миру. Россия принимает все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса. Страну в ближайшем будущем ждет пик заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа, передает «Газета.ru» слова главного внештатного эпидемиолога Минздрава РФ Николая Брико. По его мнению, инфекция станет менее агрессивной в теплый сезон.