Сотрудники одесской больницы оказались не готовы лечить больных коронавирусом

Одесса, 1 апреля. В Одесском областном клиническом центре, который входит в перечень больниц для госпитализации инфицированных коронавирусом, заявили, что не готовы принимать пациентов с COVID-19.

Про состояние больницы и отсутствие необходимого оснащения в своем видеообращении рассказали сотрудники отдела анестезиологии. По их словам, в медучреждении не хватает специалистов, а сама больница не готова к приему зараженных.

«У нас на самом деле работает 6 анестезиологов, хотя по ставкам стоит 12», — говорят медики.

Отмечается, что большинство медсестер были старше 60 лет и все они взяли отпуск за свой счет. Другие отделения больницы полностью разукомплектованы. В отделе кардиологии остался один врач и одна медсестра, в отделе гинекологии — одна санитарка.

Сотрудники недовольны деятельностью властей, которые игнорируют проблемы учреждения и слова эпидемиолога о том, что больница не готова принимать инфицированных. Главный врач клинического центра отказывается комментировать ситуацию.

Врачи говорят, что их до сих пор не проинструктировали о том, как правильно проводить лечение инфицированных, а также отмечают, что в больнице нет требуемого оборудования.

«В нашем отделении есть всего 6 аппаратов ИВЛ, 3 из них были у нас еще до распространения вируса», — сообщают медики.

Помимо аппаратов ИВЛ нужны и другие принадлежности: инкубационные маски, фильтры, катетеры, шприцы и т. д. По словам сотрудников, у них осталась всего 1 тыс. медицинских масок и 100 защитных костюмов. Они отмечают, что в режиме предоставления инфекционной помощи их хватит всего на 4 дня.

Ранее сообщалось, что в Днепре выселили отделение онкологии и онкогематологии детской областной больницы, чтобы обустроить палаты для инфицированных коронавирусом. Местная активистка жалуется, что больных детей буквально выселили «в чистое поле».

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.