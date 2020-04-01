Бывшая жена Константина Ивлева рассказала о реакции детей на его измену

Москва, 1 апреля. Ведущий выходящего на телеканале «Пятница» кулинарного телешоу «На ножах» Константин Ивлев закрутил роман с 28-летней студенткой Валерией Куденковой и два месяца скрывал от жены Марии Ивлевой факт предательства. Об этом рассказала бывшая супруга телеведущего.

Ивлева уточнила, что была потрясена, узнав правду о мужчине, с которым растила двоих детей. Она уточнила, что и наследники глубоко разочаровались в отце. Как пишет издание «Стархит», скандал с изменой Ивлева разразился в начале марта.

Мария Ивлева рассказала, что муж изменяет ей с молодой студенткой из Краснодарского края. Она подала на развод.

«Ладно бы выбрал достойную женщину, но он предпочел дешевую эскортницу из Тамани. Ниже плинтуса упал!» — сказала женщина.

При этом Ивлев позже улетел с избранницей на Мальдивы. Поступок отца осудили сын Матвей и дочь Мария.

«Это переломило их сознание и веру в отца, как в порядочного человека», — подчеркнула Ивлева.

Ранее Константин Ивлев поделился своим фирменным рецептом оливье. Шеф-повар рассказал о секретах приготовления традиционного новогоднего блюда. Звезда телеэкрана отметил, что каждый продукт имеет срок годности.

По его словам, более низкая цена не означает, что ингредиент салата испортится раньше времени. Он уточнил, что в мире существует множество рецептов приготовления блюда, заметил телеведущий. Так, в Европе оливье больше известен как «русский салат», его состав при этом может отличаться от привычного жителю России.