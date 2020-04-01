Эпидемиолог предсказал появление инфекции, которая будет опаснее коронавируса

Москва, 1 апреля. Коронавирус является сезонным заболеванием, занявшим место гриппа, однако может появиться следующая инфекция, которая будет еще опаснее. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор и специалист в области эпидемиологии и профилактической медицины Игорь Гундаров.

По словам эпидемиолога, летом коронавирус уйдет, поскольку инфекция активизируется в холодное время года, однако следующей зимой вспышка заболевания может повториться. Гундаров отметил, что это подтверждают и наблюдения итальянских врачей.

Профессор уверен, что причиной пандемии коронавируса стала успешная борьба с другими заболеваниями. Так, благодаря прививкам человечество практически победило грипп типа А и Б, и COVID-19 занял эту нишу.

«Человек благодаря успехам здравоохранения почти уничтожил грипп, и на его месте размножились штаммы коронавируса. Придавливая сапогом один вирус, мы взрастили на его месте другой», — сказал Гундаров в комментарии «Вечерней Москве».

Специалист подчеркнул, что коронавирус оказался опаснее гриппа. По аналогии, после победы над COVID-19 его место может занять другая инфекция.

«Следующая болезнь может быть еще более агрессивной», — констатировал Гундаров.

Напомним, первые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. По данным на 1 апреля, во всем мире выявили уже более 860 тысяч заразившихся, а жертвами инфекции стали свыше 42 тысяч человек.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с COVID-19 вирус.