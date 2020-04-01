Пушков исключил отмену американских санкций в условиях пандемии

Москва, 1 апреля. США не намерены менять свою внешнюю политику и отменять санкции, как бы ни призывал их к этому генсек ООН Антониу Гутерриш в условиях пандемии, заявил российский сенатор Алексей Пушков. Об этом он написал в Twitter.

«Эпидемия рассматривается правящими кругами США как временная помеха, которая не должна и не повлияет на роль США в мире. Ни переосмысления, ни важных сдвигов не предвидится», — подчеркнул политик.

США не намерены менять свою внешнюю политику и отменять санкции, как бы ни призывал их к этому генсек ООН. Эпидемия рассматривается правящими кругами США как временная помеха, которая не должна и не повлияет на роль США в мире. Ни переосмысления, ни важных сдвигов не предвидится. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 31, 2020

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров стран G20 отменить действие санкций в условиях эпидемии коронавируса.

«Я призываю отказаться от санкций, наложенных на страны, чтобы обеспечить доступ к еде, предметам первой необходимости и медицинской помощи для борьбы с коронавирусом», — написал Гутерреш.

Напомним, Роспотребнадзор посоветовал россиянам меньше смотреть новости про коронавирус, если это сказывается на их психологическом состоянии.

В ведомстве рекомендовали не курить, не пить алкоголь и не употреблять другие психоактивные вещества, чтобы подавить эмоции. В случае необходимости специалисты советуют обратиться за медицинской или психологической помощью. При этом следует заранее составить план, как и куда обращаться.