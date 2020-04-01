В России может подорожать молочная продукция

Москва, 1 апреля. В ближайшие несколько месяцев цены на молочные продукты в России могут вырасти на 7-12%, сообщает замглавы комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в агропромышленном комплексе Марина Петрова.

Она отмечает, что молочная продукция будет дорожать неравномерно. Например, молоко вырастет в цене меньше всего — на 3-5%. Кефир и ряженка — на 5-7%. Больше всего рост цен затронет сыры и масло — специалисты прогнозируют рост на 10-12%.

Петрова говорит, что ключевую роль в повышении цен на молочную продукцию сыграло повышение курса доллара. Российские производители используют импортное оборудование и сельхозтехнику, корма, закваски, упаковку и т. д.

«Доля импортной закваски на рынке составляет 50%, ее везут из Германии и используют при производстве сыров, творога, сметаны, простокваши, ряженки и йогуртов», — объясняет Марина Петрова.

Ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса выросли центы на апельсиновый сок. Основная причина — проблемы с перевозками.

Недавно генеральный директор холдинга «Росагромаркет» Богдан Григорьев заявил, что проблемы логистики и доставки продуктов в российские магазины можно решить, развивая оптово-распределительных центров (ОРЦ). Среди плюсов создания ОРЦ — возможность его коллективного использования поставщиками, что гораздо выгоднее, чем строить и содержать отдельные центры.