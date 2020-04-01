Американский военный эксперт поделился мнением о «ракетных» танках СССР

Вашингтон, 31 марта. Ракетный танк — странная идея Советского Союза, пишет военный обозреватель Кайл Мизоками. Об этом рассказал в статье для американского журнала Popular Mechanics.

Эксперт указал на видео в Сети, в котором показаны испытания советского танка Т-55 с дополнительным двигателем от зенитной ракеты «Стрела». Кроме того, на кадрах изображены испытания боевой машины пехоты БМП-1 и плавающего танка ПТ-76, а также с турбореактивными двигателями от самолета Як-40.

Мизоками объяснил, что ракетные двигатели были придуманы для того, чтобы позволить боевым машинам пересекать любую сложную местность и не застревать в грязи. Ожидалось, что скорость таких танков может возрасти в разы.

«Несмотря на определенную смелость, система была опасной и, вероятно, слишком дорогой, чтобы ее можно было ввести в эксплуатацию», — пишет он.

Ранее танковый мостоукладчик был задействован в ходе инженерных работ при организации переправы на остров Катаа в районе сирийского Дейр-эз-Зора.

Фотография спецмашины была сделана с высоты птичьего полета, поэтому ее модель трудно установить, однако военные эксперты полагают, что речь в данном случае может идти о МТ-55 (модернизированная версия Т-55) или МТУ-90М на шасси Т-90. Сторонники второго варианта указывают на то, что мостоукладчик МТУ-90М стоит на вооружении инженерных войск России с 2013 года и в данный момент доступен для закупок.

Вес машины составляет 47,8 тонн, при этом она способна переправлять технику весом до 60 тонн. Длина развертываемых мостов составляет 50 метров, а время установки — около трех минут. Мостоукладчик был выпущен омским конструкторским бюро и принят на вооружение в 1997 году.