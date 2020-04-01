Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля. События дня. ФАН-ТВ

Российский самолет сегодня отправился в США Российский самолет сегодня отправился в США. На борту воздушного судна медицинские маски и оборудование. Ан-124-100 «Руслан» взлетел с аэродрома Чкаловский в Московской области. Ранее, 31 марта Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставке помощи во время телефонных переговоров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул: «Предлагая американским коллегам помощь, президент исходит из того, что, когда производители медицинского оборудования в США наберут обороты, они так же смогут в случае необходимости ответить взаимностью», — уточнил Песков.

Пять человек погибли в Москве с коронавирусом Еще пять человек погибли в Москве с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус. По сообщению оперативного штаба столицы, возраст пациентов составлял от 61 года до 74 лет. У всех были сопутствующие заболевания, включая кардиосклероз, гипертоническую болезнь и хроническую болезнь легких. У троих был сахарный диабет, еще у одного — онкологическое заболевание. Отметим, что всего в России заражено уже больше двух тысяч трехсот человек. Двадцать из них погибли. Более, чем в 50-ти регионах введен режим самоизоляции. А вчера, 31 марта в Госдуме был принят «антивирусный» пакет законопроектов, который позволит российским властям быстрее справиться с распространением COVID-19.

Захарова поблагодарила Филиппины за помощь В Россию продолжают возвращаться наши туристы из-за рубежа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Филиппины за сотрудничество в операции по возвращению россиян домой в условиях карантина. Она напомнила, что 28 марта из филиппинского города Себу в Москву были возвращены более 450 туристов. По словам Захаровой, операция по доставке россиян с разных островов Филиппин в Себу может войти в учебники по работе посольств в условиях чрезвычайных происшествий. И выразила благодарность филиппинским коллегам из МИД, а также министерствам обороны, туризма и транспорта этой страны