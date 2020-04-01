Волочкова рассказала о домогательствах директора балета

Москва, 1 апреля. Российская танцовщица Анастасия Волочкова в своей книге «Плата за успех» вспомнила, как ее домогался директор балета Махар Вазиев. Артистка рассказала, что на первой встрече с ней он произнес фразу, которая ее напугала и вывела из душевного равновесия: «А вот эта будет моей!».

Звезда объяснила, что в те годы у нее были первые серьезные отношения с солистом Мариинского театра Фарухом Рузиматовым. Балерина уточнила, что несмотря на то, что в этот период была одинока, то не стала строить отношения через постель.

Вазиев при этом часто звал ее в кабинет для «личных бесед». Он обещал давать Волочковой много главных ролей. За это она должна была делиться с ним гонорарами.

«Я изначально твердо себе пообещала, что не дам Вазиеву превратить меня в крепостную балерину», — написала она.

Ранее бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова похвасталась перед поклонниками подарками от возлюбленного в День святого Валентина. Она опубликовала в Insragram фотографию, на которой она окружена цветами и воздушными шарами.

В конце января Волочкова объявила о своей грядущей свадьбе. Громкое заявление балерина сделала во время празднования своего 44-летия в караоке-клубе. Однако кто является избранником балерины, до сих пор не известно. Из немногочисленных рассказов балерины следует, что ее новый возлюбленный — «красивый, стройный и никогда не был женат».

Повышенная секретность вокруг имени избранника рождает массу споров. Некоторые поклонники в соцсетях выразили мнение, что никакого возлюбленного не существует и именно поэтому его еще никто ни разу не видел.