Москва, 1 апреля. Депутат Государственной думы Виктор Зубарев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением расширить социальную поддержку медицинских работников в условиях пандемии коронавируса, сообщает RT.

«Просим рассмотреть отмену фискальной нагрузки в виде подоходного налога (НДФЛ) на период пандемии для всего медицинского персонала России», — сказано в обращении к Мишустину.

Зубарев также предложил создать офлайн- и онлайн-группы психологической поддержки для медработников. Подобная система впоследствии может применятся и на постоянной основе, считает парламентарий.

Он подчеркивает, что для привлеченных к борьбе с пандемией ординаторов, аспирантов, студентов-медиков должны действовать особые льготы. Зубарев говорит, что несмотря на наличие ряда мер, требуется усилить адресную помощь для всех категорий медработников, которая бы поддерживала их социальное, финансовое и психологическое благополучие.

Ранее Рамзан Кадыров сообщил, что чеченские чиновники решили перевести половину своих зарплат на поддержку врачей и медсестер, которые работают с пациентами, заболевших коронавирусом.

Отметим, что в последнее время многие эксперты сходятся во мнении, что Вашингтон ответственен за появление коронавируса. Так, недавно директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Он отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».