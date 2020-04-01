Гадалка из «Битвы экстрасенсов» более 10 лет назад предсказала дату смерти Началовой

Москва, 1 апреля. Гадалка Дарья Миронова более 10 лет назад предсказала дату смерти покойной певицы Юлии Началовой. Об этом рассказала актриса Марина Орлова, сыгравшая роль исполнительницы в биографическом сериале.

По словам актрисы, Миронова встречалась с Началовой, когда певица еще была замужем за футболистом Евгением Алдониным (брак продлился с 2006 по 2011 год). При встрече с ясновидящей присутствовала и директор покойной звезды Анна Исаева. Началова пригласила Миронову к себе домой, так как хотела знать, что ее ждет в будущем.

«Гадалка назвала Юле день и месяц: 16 марта 2019 года. Но не сказала конкретно, что это именно дата смерти, сформулировала как «фатальную дату», — поделилась Орлова.

Кроме того, актриса сообщила, что гадалка тоже принимала участие в съемках сериала о Началовой.

Сама Миронова подтвердила, что действительно приезжала к певице в съемный загородный дом, располагавшийся в элитном поселке. Тогда дочь Началовой, родившаяся в 2006 году, была еще младенцем.

«Мы общались часа три–четыре, до самой ночи. Карты раскладывали, пили чай», — вспоминает участница «Битвы экстрасенсов».

По словам ясновидящей, Началова не интересовалась личной жизнью и хотела узнать о своей карьере.

«Ей было страшно. Такое ощущение, что она интуитивно чувствовала, что над ней висит какой-то рок. Но не хотела про это слышать. Обратила ли она внимания на даты, которые ей были озвучены? Думаю, что нет», — рассказала Миронова KP.RU.

Гадалка поведала Началовой, что у певицы есть шансы достичь большого звездного будущего с одним «но», которое связано с опасной датой, жизненными препятствиями и характером исполнительницы. Как отметила Миронова, Началова была слишком мягкой для шоу-бизнеса.

«Я ей предсказала, что все будет хорошо. Но бывают вещи, которых нельзя избежать. Это судьба. Но всегда есть нюансы: можно было попробовать что-то изменить. Увы, не получилось», — подытожила ясновидящая.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года. После незначительной травмы ноги у певицы, страдающей от диабета и подагры, развилась гангрена. Все это привело к заражению крови и остановке сердца. Началова похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. Могила артистки стала местом паломничества ее поклонников.

Ранее подруга Началовой рассказала, что певица скрывала еще одно заболевание. Оказывается, за пару лет до смерти звезда покрылась красными пятнами и была вынуждена носить закрытую одежду.