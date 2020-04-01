Коронавирус в США «опустошил» национальный запас защитных средств

Вашингтон, 1 апреля. Власти США в связи с распространением коронавируса почти полностью исчерпали запасы средств личной защиты Национального стратегического резерва, сообщает Reuters.

Речь идет о защитных масках, респираторах, медицинских перчатках и халатах. Федеральное агентство США по чрезвычайным ситуациям пытается найти доступные для продажи защитные средства. Американские власти рассчитывают на поставки из Китая и Малайзии.

В Национальном стратегическом резерве США собран крупнейший в стране запас лекарств и предметов медицинского назначения, которые применяются в условиях ЧС, когда власти штатов сталкиваются с дефицитом медицинских средств. Reuters сообщает, что по состоянию на 18 марта из Национального стратегического резерва медработникам по всей стране были направлены 26 млн защитных масок и 12 млн респираторов.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 188 тыс. случаев заражения коронавирусом. Скончались 3,8 тыс. человек.

1 апреля самолет ВКС РФ с медицинскими масками и медоборудованием на борту вылетел в США. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставке помощи для борьбы с коронавирусом в Америке во время телефонных переговоров 30 марта.

Напомним, что недавно официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выступил с заявлением, что США причастны к созданию коронавируса SARS-CoV-2. В частности, подробное описание подозрительно схожего вируса было размещено американскими учеными на страницах научного журнала Nature Science за 2015 год.