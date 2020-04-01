Кудрявцева поделилась результатами теста на COVID-19

Москва, 1 апреля. Побывавшая на вечеринке вместе с композитором Игорем Николаевым и певцом Львом Лещенко телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о результатах своего анализа на коронавирус.

«У меня все хорошо. Медики сразу предупредили, что если в течение трех дней мне никто не позвонит, значит, результат теста отрицательный. Они сообщают по телефону только положительные случаи», — заявила телеведущая порталу Starhit.

Кудрявцева отметила, что прошло гораздо больше времени, поэтому она спокойна и уже воссоединилась с семьей дома.

Сестра композитора Игоря Крутого провела в середине марта вечеринку по случаю своего дня рождения. Гостями мероприятия были многие российские звезды. Через некоторое время Лев Лещенко пожаловался на плохое самочувствие. Певца госпитализировали с двусторонней пневмонией. Анализы выявили у него COVID-19. Вскоре очаговую пневмонию обнаружили у Игоря Николаева, однако его тест на коронавирус оказался отрицательным.

В начале марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. К настоящему времени в мире заболели более 859 тысяч человек, свыше 42 тысяч умерли. В России общее количество больных COVID-19 достигло 2337 человек, 17 инфицированных скончались.

Ранее RT сообщило, что в РФ провели 4076 тестов на коронавирусную инфекцию у военнослужащих. Случаев заражения COVID-19 выявлено не было. Специальные отделения на 4800 койко-мест развернули 32 военных госпиталя. В наличии у российских военных медиков находится 2872 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), отмечают в издании.