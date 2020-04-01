Районы двух населенных пунктов ЛНР попали под минометный огонь ВСУ

Луганск, 1 апреля. Украинские военные за прошедшие сутки дважды нарушили режим тишины в зоне ответственности Луганской Народной Республики, сообщает представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий и поселка Голубовское», — сообщают в представительстве республики.

Отмечается, что ВСУ открыли огонь из минометов и станковых противотанковых гранатометов.

Ранее министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего сообщал, что украинская сторона отказалась от обмена удерживаемыми лицами с республиками Донбасса по формуле 19 на 16.

Недавно министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников заявил, что Киев намерена завершить боевые действия в Донбассе и провести местные выборы по украинским законам. Он отметил, что Украина якобы в итоге восстановит власть и «повесит свои флаги на административных зданиях».