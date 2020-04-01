Экономист Гольдарб осудил Зеленского за резкий рост цен на гречку и капусту

Киев, 1 апреля. Стоимость самых доступных продуктов на Украине выросла в 2 раза, а президент Украины озабочен лишь продажей земли, заявил экономист Максим Гольдарб.

«Только за последние пару недель капуста подорожала на 86%, морковка и свекла – почти на 50%, картошка – на 40%, гречка – в полтора раза», — говорит Гольдарб

По словам экономиста, объективные причины для подорожания данной категории продуктов отсутствуют. Гольдарб отмечает, что ограничение на движение не коснулось фур, перевозящих продукцию. Ничего из принятых мер не коснулось и сельскохозяйственных предприятий — они продолжают работу.

«Почему президент Зеленский ничего не сделал, чтобы это остановить, и правительство никак на это не отреагировало? Президент и правительство не выполняют даже самых простых функций», — заявил экономист.

Также он отметил, что власть допускает спекуляции с тестами на коронавирус, которые продаются на Украине по завышенной стоимости, а также ничего не делает с вывозом из страны медицинских масок.

«Почему гречка подорожала? Вы об этом выступите и расскажите людям, а не о том, что кредиты надо брать, и землю продавать», – обратился к Зеленскому Гольдарб.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие грубо нарушают санитарные нормы, несмотря на объявленный ранее карантин в связи с пандемией коронавируса. По данным представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, в подразделениях ВСУ наблюдаются перебои с поставкой продовольствия. Проблемы вызваны логистическими сложностями и резким ростом цен на продукты на Украине.