Москва, 1 апреля. Роспотребнадзор посоветовал россиянам меньше смотреть новости про коронавирус, если это сказывается на их психологическом состоянии.

В ведомстве рекомендовали не курить, не пить алкоголь и не употреблять другие психоактивные вещества, чтобы подавить эмоции. В случае необходимости специалисты советуют обратиться за медицинской или психологической помощью. При этом следует заранее составить план, как и куда обращаться.

«Если вас или членов вашей семьи беспокоят и тревожат репортажи в СМИ, уделяйте меньше времени их просмотру или прослушиванию», — подчеркнули в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора советуют, оставаясь дома, не забывать о правильном питании, физических упражнениях, режиме сна и общении с близкими и друзьями, в том числе по телефону или Интернету.

Кроме того в Роспотребнадзоре советуют ознакомиться с информацией о разумных мерах предосторожности. Пользоваться следует только компетентными источниками, например, сайтом местного органа общественного здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Эпидемия COVID-19 нарушила привычный уклад жизни, однако открыла новые возможности. Так, теперь можно больше разговаривать друг с другом по телефону и по видеосвязи, проявлять больше заботы и чуткости к нашим близким, осознавая, что у каждого человека есть свои уникальные психологические потребности», — заключили в ведомстве.

ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией 11 марта. В настоящее время в мире зафиксировано более 859 тысяч случаев заражения, скончались свыше 42 тысяч человек. В России зарегистрировано 2337 случаев заболевания, в том числе 500 случаев за последние сутки. Скончались 17 человек.