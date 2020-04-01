Военный ВСУ погиб из-за неудачного запуска беспилотника с прикрепленной взрывчаткой

Донецк, 1 апреля. Трое военнослужащих ВСУ получили ранения и один погиб в результате попытки запуска беспилотника с прикрепленным минно-взрывным устройством, который не выдержал веса взрывчатки, сообщил представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин.

По словам представителя, ведомство продолжает фиксировать рост небоевых потерь в рядах украинской армии из-за низкого уровня морально-психологического состояния и их «интеллектуального развития».

31 марта был зафиксирован подрыв минно-взрывного устройства на позициях 58-й бригады ВСУ вблизи населенного пункта Шумы. Погиб один военный, трое пострадали.

«Взрыв произошел во время запуска БПЛА с закрепленным к нему самодельным взрывным устройством, которое сдетонировало при запуске беспилотника, непредназначенного для подъема такого веса», — сообщил Никитин.

По его данным, в результате инцидента погиб старший солдат В. Мовчанов, были ранены рядовые П. Иващук, С. Петричук и А. Климов.

Ранее сообщалось, что несколько военнослужащих 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, недовольные карантинными мерами, сбежали вместе с оружием в руках. Они находятся в розыске. Также известно, что командир бригады Гончарук поставил задачу своим подчиненным силой забрать в аптеках Волновахи Донецкой области медицинские перчатки и маски, а также средства дезинфекции и медикаменты.