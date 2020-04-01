Диетолог Минздрава рассказала, как нужно питаться во время карантина

Москва, 1 апреля. Главный внештатный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина рассказала, как нужно питаться и организовать распорядок дня во время карантина.

Специалист отметила, что в условия самоизоляции важно составить ежедневный рацион, который позволит избежать дефицита витаминов и питательных веществ. В первую очередь следует поддержать иммунитет и есть больше цитрусовых.

«Утром натощак следует выпивать теплую или горячую воду с лимоном, а в течение дня поддерживать водный баланс в организме. Например, сварить компот из замороженных ягод или заваривать имбирь или шиповник, но не добавлять в напитки сахар, его лучше заменить на мед, если на него нет аллергии», — цитирует Пичугину РИАМО.

Диетолог рекомендует ограничить потребление кофеина, но употреблять цельнозерновые крупы, а также яйца, орехи и птицу в качестве источника белка. Кроме того, не следует забывать о кисломолочных продуктах, напомнила Пичугина.

В распорядок дня эксперт советует включать разминку, зарядку, игры с детьми, танцы, уборку и другие домашние дела.

В Москве и Московской области из-за распространения коронавируса с 30 марта действует обязательный режим самоизоляции.

Вспышку заболевания COVID-19 впервые зафиксировали в декабре прошлого года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). Коронавирус стремительно распространился по всему миру. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии.

Согласно последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в России достигло 2337, выздоровел 121 пациент, 23 скончались.